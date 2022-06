Aggressioni in sala scommesse, questore la chiude per 10 giorni

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici ha decretato la sospensione della licenza per dieci giorni all'esercizio commerciale di scommesse sportive e ippiche "Better" in via Fontanelli, nel capoluogo lombardo.

Ieri, i poliziotti del Commissariato Comasina hanno notificato il provvedimento in quanto le indagini hanno fatto emergere che l'esercizio commerciale costituisce un "concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza della cittadinanza".

A marzo, la Squadra Volante del Commissariato era intervenuta per una persona molesta che, nonostante l'orario di chiusura, insisteva nel continuare a giocare alle slot machines e aveva avuto una colluttazione con un dipendente, , danneggiando anche un apparecchio cambiamonete.

Gli agenti, visionando i video delle telecamere di sorveglianza, hanno scoperto anche c'era stata anche un'aggressione a un altro uomo il quale aveva fatto cadere a terra la macchinetta cambiamonete per stizza in quanto non riusciva a cambiare le banconote (ANSA).