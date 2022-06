La Scala fa bis, prima mondiale di McGregor e ritorno di Ferri

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Esattamente a trent'anni dal primo contratto alla Scala, di cui è stata prima ballerina assoluta, Alessandra Ferri torna nel teatro milanese per interpretare la prima italiana di AfterRite, coreografia del pluripremiato coreografo Wayne McGregor che reinterpreta le Sacre du printemps di Stravinskij. E' invece una prima assoluta Lore, la coreografia che McGregor ha realizzato sulle note di Les noces sempre di Stravinskij. Un brano complesso per quattro pianoforti, soprano, mezzosoprano, tenore, basso e coro con cui l'eclettico coreografo (che ha collaborato con grandi compagnie di ballo, col teatro e anche con il cinema curando fra l'altro i movimenti coreografici di Animali fantastici e dove trovarli) esplora il rapporto fra uomo e tecnologia.

I due balletti, che McGregor ha pensato come l'uno la continuazione dell'altro, saranno eseguiti insieme dal 24 giugno al 7 luglio con la direzione di Koen Kassels.

"Wayne mi ha catapultato in cos'è la danza e il balletto oggi - ha raccontato Ferri -. Più volte gli ho detto che mi dispiace non avere trent'anni per averne altri trenta da passare con lui". (ANSA).