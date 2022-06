Kiton, un punto rosso lancia il nuovo contenitore culturale

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Kiton ci mette un punto, rosso: è il 'red dot', una grande sfera rossa, ad accogliere, nel cortile del Palazzo del Senato, gli ospiti della presentazione milanese della collezione per la prossima primavera estate del brand napoletano, che per la prima volta ha scelto di uscire dal palazzo di via Pontaccio per dare il via a una serie di iniziative targate Red Dot, un contenitore per la divulgazione culturale fatto di eventi itineranti worldwide.

Il Red Dot, il punto rosso, è anche il segno grafico ricamato su tutti i capi per la prossima estate, dove le camicie si evolvono per diventare giacche freschissime o blouson, mentre i capispalla si svuotano e sono realizzati con materiali prima destinati soltanto alla camiceria come il cotone Sea Island o la seta lavata. Tutta nuova anche la silhouette formale: la giacca è decostruita, i calzoni sono più ampi sul bacino grazie alle pinces per restringersi sul fondo, il completo ha i bermuda come alternativa ai classici pantaloni. Per la sera, il ritorno alla vita sociale riporta un desiderio di eleganza classica, con lo smoking proposto anche per lei in versione tre pezzi nude look color madreperla. (ANSA).