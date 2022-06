Covid: in Lombardia cinquemila casi, quasi 2mila a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Con 27.980 tamponi effettuati è di 5.009 il numero dei nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in diminuzione al 17,9% (ieri era al 18,2%). Il numero dei ricoverati è in lieve calo nelle terapia intensive (17, -1), mentre crescono i ricoverati negli altri reparti per la cura del Coronavirus (526, +21). I decessi sono 6 per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 40.704. Lo ha reso noto la Regione.

Per quanto riguarda le province a Milano sono stati segnalati 1.976 nuovi casi (919 in città), a Bergamo 308, a Brescia 563, a Como 193, a Cremona 130, a Lecco 193, a Lodi 92, a Mantova 189, a Monza e Brianza 539, a Pavia 248, a Sondrio 101 e, infine, a Varese. (ANSA).