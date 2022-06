Centomila euro hashish e cocaina in auto,due arresti a Monza

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - In auto nascondevano sei panetti di hashish e, in un vano ricavato nella pulsantiera della accensione della luce dell'abitacolo, 26 dosi di cocaina. Un italiano di 26 anni e un 24enne di origini marocchine, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati a Monza dalla polizia. Notati all'interno di un'auto in sosta nel parcheggio di un supermercato di via Borgazzi, hanno tentato di fuggire, ma sono stati subito bloccati dagli agenti delle volanti, che hanno persequito il mezzo e trovato lo stupefacente.

I sei panetti di hashish e le dosi di cocaina avrebbero assicurato alla coppia un guadagno illecito di circa 100mila euro. Per il cittadino marocchino è stato avviato l'iter per l'espulsione. (ANSA).