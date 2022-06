Al via il Summit del Food a Bormio con Ambrosetti

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Si apre oggi a Bormio il 6° Forum Food & Beverage promosso da The European House Ambrosetti, che vedrà per due giorni (17 e 18 giugno) la cittadina valtellinese ospitare oltre 100 manager dell'industria alimentare, politici, esperti, ospiti internazionali e campioni dello sport.

Un vero "Summit del Food", paragonabile per il settore all'appuntamento economico di Cernobbio, "per fare il punto su un comparto florido, che rappresenta un asset strategico per il Paese, ma che in questo momento è costretto ad operare in un contesto turbolento e caratterizzato da cinque fattori di rischio che, sommati tra loro, danno luogo a una possibile 'tempesta perfetta'" sottolineano gli organizzatori in una nota.

Export e sostenibilità in primo piano, ma anche ricchezza locale, vera e propria peculiarità e punto di forza di un made in Italy che, sull'esempio proprio della Valtellina, può e deve puntare sul legame tra il territorio, la salute e lo sport.

