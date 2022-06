A Milano Uomo le 'uniformi' anti caldo di Neil Barrett

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Sono uniformi nate per condizioni estreme, per affrontare i cambiamenti climatici, quelle create da Neil Barrett per la prossima estate, presentate con uno show digitale nella prima giornata di Milano Moda Uomo.

A sottolineare l'ispirazione della 'urban oasis collection' un set di dune ricreato all'interno di uno spazio industriale.

Creati per il calore, i vestiti sono pannellati e aerati per consentire al corpo di respirare. Le magliette ibride incorporano strati di rete di maglia, i tessuti sono forati, i colori schiariti dal sole, a volte accesi da paillettes, le cerniere consentono di trasformare i volumi. Il concetto di uniforme parte dal militare per arrivare alle uniformi della vita urbana - jeans, felpe, pantaloni della tuta - sempre trattate con minimale rigore. (ANSA).