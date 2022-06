Valerisssh dai TikTok dal bunker a format digitale in Italia

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - La fotografa ucraina Valerisssh, che ha documentato il conflitto con i suoi Tik Tok da un bunker, è protagonista della seconda edizione di Perfetta, il format digitale voluto dal brand Aw Lab per supportare le ragazze nella crescita personale verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere.

Valerisssh, insieme a Tea Hacic, interagirà con la community di AW LAB sui temi dell'autostima e della consapevolezza di sé.

Trovare sé stessi quando tutto intorno sembra essere negativo, è il tema della prima puntata, dove la 20enne fotografa racconta della voglia di trovare un equilibrio interiore, cercando di fare ironia anche delle cose peggiori per renderle meno dolorose e trovare piccoli elementi positivi dai quali prendere l'energia.

Ora Valerisssh vive e lavora in Italia, Paese che l'ha accolta e le ha dato una nuova speranza. (ANSA).