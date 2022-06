(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Tra natura, borghi antichi e luoghi d'arte, dal Lago di Como quest'anno per la prima volta fino a Bergamo: torna dal 3 luglio il Festival Musica sull'Acqua con la sua diciottesima edizione, dedicata alla memoria di Bernard Haitink, membro del comitato artistico del Festival.

I concerti si terranno tra l'Abbazia di Piona, il Parco Cariboni, l'Oasi Naturalistica L'Ontano, piccoli oratori di campagna, le chiesette nei borghi, il Museo della Barca Lariana fino al cortile di Palazzo Zanchi nel cuore di Bergamo.

"È - spiega il direttore artistico, il violinista Francesco Senese - un ritorno all'antico, ai concerti nei parchi delle corti europee, ai caffè danzanti viennesi, un salto temporale oltre certi convincimenti che sembrano aver inibito l'istinto naturale dell'uomo verso la musica come gioia, benessere, appagamento. Rivitalizzare quest'istinto primigenio dell'uomo verso la musica, partendo dal corpo, da un'esperienza libera, fresca, multisensoriale - se è vero che il primo strumento musicale furono i piedi in cammino e il loro ritmico battere - è la missione che fu dei miei genitori, il sentimento musicale in cui siamo cresciuti umanamente e professionalmente mia sorella ed io, il sentire che oggi vogliamo trasmettere al nostro pubblico. E negli anni posso testimoniare che la musica vissuta tra gli elementi naturali e la bellezza d'arte umana dei luoghi in cui sono cresciuto è un'esperienza che fa bene alle persone di ogni età" (ANSA).