Senza nome cadavere trovato lungo Po, appello Procura Pavia

(ANSA) - PAVIA, 16 GIU - A oltre due mesi di distanza non ha ancora un nome il cadavere trovato la mattina del 12 aprile scorso lungo l''argine del Po in località Cascina Isola nel comune di Cervesina (Pavia), in Oltrepò Pavese. A trovare il corpo era stato un cacciatore che passeggiava lungo le rive del fiume. Sembra che possa trattarsi di un uomo, verosimilmente africano, di apparente età attorno ai 30-40 anni, alto circa 1 metro e 80 centimetri.

La Procura della Repubblica di Pavia, che indaga sul ritrovamento del cadavere, ha diffuso oggi le immagini dei vestiti dall'uomo. "All'atto del rinvenimento - spiegano gli inquirenti - indossava un giubbotto scuro con cappuccio marca Alcott taglia L, una maglia grigia a maniche lunghe marca Red Jack, taglia M, una T- Shirt marca New Mentality taglia XL e un paio di jeans marca Lucky Brand Los Angeles taglia W32/L32".

L'invito, in caso qualcuno abbia da dare notizie, è quello di contattare i carabinieri della Compagnia di Voghera. (ANSA).