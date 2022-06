Fiera Milano, Allianz dà il nome al centro congressi MiCo

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - È 'Allianz MiCo' il nuovo nome del MiCo-Milano Convention Centre: la nuova intestazione, frutto di un accordo tra il gruppo assicurativo e Fiera Milano Congressi, è stata svelata oggi in occasione della convention di Allianz Bank Financial Advisors, con l'apposizione della prima insegna sull'edificio. Il centro congressi di Piazzale Carlo Magno a Milano è il più grande centro d'Europa, con 65 sale e 50mila metri quadri di spazi espositivi.

L'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo si è detto "orgoglioso di annunciare questa partnership con Allianz", un gruppo con il quale "condividiamo la vocazione all'innovazione, la ricerca di servizi e soluzioni su misura per i clienti, l'attenzione alle persone, al loro benessere e salute, la sostenibilità, il rigore e l'efficienza gestionale. Questa partnership valorizza ulteriormente il posizionamento di Milano come meta congressuale e turistica europea e l'impatto economico del turismo d'affari".

Si tratta di una "conferma", ha spiegato il direttore generale di Allianz, Maurizio Devescovi, "del nostro impegno per la città di Milano, sostenuto da importanti investimenti e partnership che ci vedono protagonisti di numerose iniziative a carattere sociale, sportivo e culturale per sostenere lo comunità nella quale operiamo, in un ottica di corporate citizenship, come impresa connessa con il contesto economico dello città e del Paese". Grazie a questa nuova partnership, ha aggiunto, "da oggi Allianz MiCo sarà sempre più una sede congressuale ambasciatrice di modernità, di dinamismo e di attrattività internazionale, caratteristiche che Milano sa esprimere ai massimi livelli".

L'insegna fronteggia la Torre Allianz a CityLife, il grattacielo sede milanese del gruppo, progettato dall'archistar giapponese Arata Isozaki con Andrea Maffei. In base alla partnership, che ha durata novennale, saranno posizionate a breve altre tre nuove insegne, una in viale Eginardo e altre due in via Gattamelata. (ANSA).