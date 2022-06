Monopattini: 40enne finisce contro marciapiede e cade, grave

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Un 40enne è rimasto gravemente ferito, a Milano, dopo essere caduto dal monopattino elettrico che stava conducendo, e ora si trova ricoverato all'ospedale in prognosi riservata.

E' accaduto la scorsa notte prima dell'1 in via Litta Modignani dove il mezzo, per motivi ancora da chiarire, ha urtato frontalmente il cordolo di un marciapiede. Il guidatore, un cittadino peruviano, è stato soccorso poco dopo dal 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Secondo la Polizia locale avrebbe perso il controllo del mezzo da solo.

(ANSA).