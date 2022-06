Medico arrestato non risponde al gip, è necessario leggere carte

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Ha preferito non rispondere alle domande Marco D'Annunzio, ex dirigente medico infettivologo del Crh-Mts di viale Jenner di Milano, centro specializzato in malattie a trasmissione sessuale, finito ai domiciliari una settimana fa con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di sei giovani pazienti.

Il professionista, interrogato oggi dal gip Giulio Fanales, che ha firmato il provvedimento cautelare, si è avvalso della facoltà di non rispondere in quanto, assieme al suo difensore, l'avvocato Andrea Soliani, ritiene necessario leggere le carte e valutare tutti gli elementi raccolti dalla Procura nel corso delle indagini per poi eventualmente chiarire la sua posizione.

L'inchiesta, coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella è ancora aperta, e si stanno effettuando accertamenti sulle denunce di altre ragazze. (ANSA).