Massini omaggia Gaber dopo trionfo ai Tony Awards

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Dopo aver vinto a Broadway il Tony Award per la migliore opera teatrale con Lehman Trilogy, Stefano Massini torna a teatro per chiudere la rassegna Milano per Gaber, domani al Piccolo Teatro Grassi, con 'Quando sarò capace di amare'.

Nello spettacolo, scritto e interpretato da Massini con l'Orchestra Multietnica di Arezzo, le canzoni di Gaber e Luporini diventano spunto di originali riflessioni. "Quando Stefano Massini ci ha chiesto se poteva dedicare uno spettacolo a Gaber, - racconta Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber - naturalmente ci siamo inginocchiati perché siamo di fronte al più grande drammaturgo italiano contemporaneo, non solo italiano, sicuramente anche europeo e forse mondiale. Siamo onorati che un grande attore come lui voglia dedicare un percorso in musica e in prosa a Gaber. Sappiamo quali sono i brani musicali che interpreterà, non sappiamo invece quale sarà questo dialogo immaginario che lui farà con Gaber, ma sarà sicuramente di altissimo profilo". (ANSA).