A Milano prefetto Saccone premia gli 'eroi' del covid

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Sono in gran parte coloro che hanno garantito le funzioni essenziali durante il periodo più duro del covid gli insigniti delle Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del prefetto di Milano, Renato Saccone.

E' stato lo stesso prefetto a sottolinearlo, nella cerimonia di consegna che si è svolta nella Sala Puccini del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi", del capoluogo lombardo. Tra questi spiccano il commendatore Marco Luigi Antonio Simighini, comandante della Polizia locale di Codogno, il paese in provincia di Lodi in cui fu scoperto il paziente 1 del coronavirus e che dal primo giorno fu costretto a fronteggiare l'emergenza, oltre a medici, esponenti delle forze dell'ordine ma anche dipendenti di Atm e Trenord.

Tra questi Elena Lenti, la prima conduttrice di convogli della metropolitana donna a Milano, Rosanna Cuocci, volontaria dell'Associazione "Pane Quotidiano" e responsabile della sede di Viale Monza. Il colonnello Giuseppe D'Urso, comandante del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, è stato nominato Ufficiale. Si tratta di persone, ha spiegato il prefetto, che "in tutti i contesti sono rimasti operativi al servizio della collettività" e "non hanno mai dimenticato come il servizio pubblico deve essere garantito" anche nelle situazioni più drammatiche.

E' stato insignito dell'onorificenza di commendatore anche il questore di Milano, Giuseppe Petronzi mentre di quella di cavaliere Pasquale Padovano, unico sopravvissuto del disastro aereo dell'8 ottobre del 2001 all'aeroporto di Linate. (ANSA).