Torna Bolle and Friends, 8 date al Tam di Milano e poi tour

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - La danza in Italia "va radicalmente cambiata" dopo "trent'anni di tagli e depauperamento" secondo Roberto Bolle, che lo scorso dicembre aveva lanciato un grido d'allarme in audizione alla commissione Cultura della Camera dei Deputati.

"L'eco di quelle parole è servito per arrivare all'istituzione di un tavolo per la danza - racconta l'étoile che partirà in tour con il suo 'Bolle and friends' cominciando con otto date al Tam di Milano da sabato 18 - per poter dare indicazioni su come cambiare radicalmente la danza in Italia" e per "invertire il depauperamento continuo che c'è stato verso la danza: è un'occasione storica".

E' un'occasione storica per un'arte di cui Bolle è maestro e che ama, un amore che ha dimostrato con tutte le iniziative per farla conoscere a un nuovo pubblico, come la tre giorni di On Dance, la rassegna di danza che tornerà a riempire le strade di Milano dal 2 al 5 settembre, la trasmissione televisiva del primo gennaio su Rai 1, Danza con me (che sarà anche questa replicata) e anche con il suo Bolle and Friends, in cui riunisce un cast di ballerini internazionali per un programma che spazia dai grandi classici come il Lago dei Cigni a coreografie contemporanee, fra cui la prima assoluta di Duel in cui Bolle, solo in scena, 'duella' con i suoni di una batteria.

"Spero che chi ha visto lo spettacolo in tv, abbia voglia di venire a teatro perché la danza - dice - va vista dal vivo. Dal vivo gli artisti danno il meglio di sé". Dal 18 al 26 giugno 'Bolle and Friends' sarà in scena al teatro degli Arcimboldi di Milano, poi farà tappa alle Terme di Caracalla, in piazza della Santissima Annunziata a Firenze, all'Arena di Verona, al parco dei Nervi di Genova e al teatro antico di Taormina. (ANSA).