Motori: al via sabato due giorni dedicata alle moto a Varese

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Spettacolo, intrattenimento, show acrobatici, campi pratica e test ride gratuiti: è il programma dell'edizione 2022 di 'Varese ti mette in moto' che, dopo due anni di stop, torna il 18 e 19 giugno con una due giorni dedicata alle due ruote organizzata dal comitato VAtm con il sostegno di Eicma.

In mostra ci saranno anche le moto che hanno segnato la storia dell'industria motociclistica Varesina dal 1922 ad oggi, con marchi come Aermacchi, Aspes, Cagiva, Caproni, Frera, Frisoni, Ganna, HRD, Linto, Lory, Magni, MV Agusta, Premoli e Sessa. È prevista poi un'area scuola dedicata alle bimbe e ai bimbi dai 4 anni, e corsi di guida sicura e Flat Track.

L'Esposizione internazionale delle due ruote, in programma quest'anno dall'8 al 13 novembre a Fiera Milano Rho, promuove l'evento che, sottolinea il presidente Pietro Meda, "comunica il ruolo economico, sociale e culturale di un comparto".

L'iniziativa "rappresenta anche un importante investimento educativo verso i motociclisti di domani". (ANSA).