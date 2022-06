Morto l'imprenditore Domenico Bosatelli, fondatore di Gewiss

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Il cavaliere del lavoro Domenico Bosatelli, fondatore e presidente onorario di Gewiss, gruppo elettrotecnico quotato a Piazza Affari, è morto questa notte all'età di 88 anni nella sua abitazione, circondato, riferisce una nota, dall'affetto della moglie Giovanna e dei suoi figli Fabio, Luca e Matteo. La camera ardente è stata allestita presso Palazzo del Monte, a Bergamo in Viale Vittorio Emanuele II, 10/M.

Nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, il 3 dicembre 1933, Bosatelli ha fondato Gewiss nel 1970 sull'intuizione dell'uso del tecnopolimero nell'impiantistica elettrica, facendola crescere a livello internazionale, con una presenza in più di 100 Paesi e oltre 1600 dipendenti.

Bosatelli ha ideato anche Chorus Life, società di promozione e sviluppo immobiliare il cui core business consiste nella progettazione di soluzioni che mirano alla riqualificazione delle aree urbane, puntando sulla qualità della vita e il benessere della persona. "Valori e temi che sono un riferimento anche del nuovo progetto imprenditoriale Chorustyle Design", si legge nella nota.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, secondo cui scompare "un grande imprenditore italiano, bergamasco doc, creatore della Gewiss. Ci mancheranno il suo carisma visionario e il suo coraggio. Ci resta Chorus Life, il 'quartiere delle tre generazioni', il suo ultimo dono alla città". (ANSA).