Lombardia, 60 milioni per 9 nuove scuole

Sono 9 le nuove scuole, primarie e secondarie di primo grado, che vedranno la luce in Lombardia grazie ai primi 60 milioni di euro del bando regionale 'Spazio alla Scuola'. I progetti ammessi riceveranno dalla Regione un contributo che varia tra i 5 e gli 8 milioni di euro.

Il bando sostiene fino al 100% del valore delle spese ammissibili, presentate dai Comuni per la nuova realizzazione o riqualificazione di scuole primarie e secondarie di primo grado, con spazi più moderni, funzionali, flessibili, pensati per le più avanzate modalità didattiche e di apprendimento.

Le iniziative finanziate, si legge in una nota del Pirellone, si sono distinte per la scelta di coinvolgere "in modo strutturato" la popolazione scolastica, sia docenti che alunni, nel processo di definizione.

"Offrire scuole moderne, funzionali e tecnologicamente avanzate è la nostra priorità", ha commentato l'assessore lombardo all'Istruzione Fabrizio Sala sottolineando che con questo bando "abbiamo voluto affiancarci al Pnrr stanziando risorse proprie di Regione Lombardia sul tema dell'edilizia scolastica - ha aggiunto - che il nostro territorio ci sta sempre più indicando come prioritario".

I progetti vincitori "sono innovativi sia dal punto di vista della loro definizione, studiata anche con il supporto degli alunni e dei professori - ha concluso l'assessore - sia per le soluzioni altamente sostenibili trovate".

In questa prima tranche sono coinvolte le province di Brescia, Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Pavia e Varese.

