Completato il restauro volte chiesa di San Michele a Pavia

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Sono stati completati gli interventi di restauro alle volte della basilica di San Michele Maggiore a Pavia, gioiello dell'arte romanica in Lombardia, una chiesa conosciuta in tutto il mondo.

Il lavoro ha interessato la volta a crociera sopra il presbiterio e quella della navata centrale. Sorprendenti le scoperte che sono state fatte dai restauratori: "I toni neutri dovuti alle tinte utilizzate durante i restauri del 1865 che volevano sottolineare i tratti romanici con coloriture spente coprivano delle vere meraviglie cromatiche - commenta Vittorio Vaccari, presidente dell'Associazione 'Il Bel San Michele Onlus' che dal 2011 porta avanti iniziative di valorizzazione della basilica pavese -. Con l'ultimo intervento abbiamo rinvenuto affreschi dai colori vivi, brillanti e in diversi punti conservati alla perfezione".

"Tra le scoperte più importanti, abbiamo individuato un affresco che ritrae l'incoronazione di un imperatore che avviene proprio a San Michele - ha precisato Carlo Bergamaschi, direttore dei lavori di restauro -: da sempre si attribuiva quell'incoronazione a Federico Barbarossa ma nel cartiglio che abbiamo trovato appena sotto l'affresco si legge chiaramente 'Constantinus', chiaro riferimento all'imperatore Costantino".

Gli affreschi saranno visibili al pubblico da mercoledì 22 giugno. (ANSA).