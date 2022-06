Ragazzo ferito da rapinatore si rifugia in seggio elettorale

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Due ragazzi sono stati aggrediti, a Milano, da un pregiudicato che per rapinarli non ha esitato a ferirli entrambi, in due episodi successivi, prima su un autobus e poi per strada, usando un coccio di bottiglia. Gravi le conseguenze per il primo dei due, che ha riportato ferite da taglio al volto per 40 giorni di prognosi. Il secondo ragazzo aggredito, 17 anni, si è rifugiato in una scuola sede di seggio elettorale per il referendum e l'uomo che lo rincorreva è stato bloccato dagli agenti. Il fatto, accaduto ieri mattina, poco dopo le 11, e stato riferito oggi dalla Polizia di Stato, i cui agenti in servizio al seggio hanno bloccato l'uomo che ancora rincorreva la vittima, che ha riportato ferite lievi al volto. L'arrestato è un egiziano di 25 anni, irregolare e con precedenti. Avrebbe scelto i ragazzi da rapinare a caso, il primo sul bus 70 e il secondo per strada. (ANSA).