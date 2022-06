Furegato: 'Sarò il sindaco di tutti i lodigiani'

(ANSA) - LODI, 13 GIU - "Sarò il sindaco di tutti, di quelli che mi hanno votato e di quelli che non mi hanno votato, È una coalizione di otto liste che si sono messe insieme non solo per le elezioni, ma per far ripartire Lodi". Lo ha detto Andrea Furegato, candidato del centrosinistra e Movimento 5 stelle, arrivando emozionato al comitato elettorale istituito all'Albarola, già festeggiato da centinaia dei suoi per l'affermazione al primo turno "Abbiamo ricevuto una attestazione di fiducia molto importante e per certi versi inaspettata" ha ammesso.

Maggi, vicesindaco Lodi: 'Per noi giudizio dei cittadini molto negativo'

"Il giudizio dei lodigiani su di noi è stato estremamente negativo: perdere al primo turno come amministrazione uscente è molto pesante" il vicesindaco uscente di Lodi Lorenzo Maggi lo ha sottolineato in un post su Facebook rivendicando che il sindaco uscente "Sara Casanova ha governato in un periodo difficile e ha fatto del suo meglio con onestà e disinteresse". "Poco fa ho chiamato Andrea Furegato per fargli i miei complimenti e il mio in bocca al lupo. Lo aspetta una enorme responsabilità ma ha certamente la dirittura morale, la passione e la voglia di fare che servono alla nostra città. Spero solo - ha aggiunto - che sarà in grado di resistere alle innumerevoli pressioni che subirà, scegliendo da solo". "Ora inizia un lungo periodo di opposizione e io, come sempre - ha concluso -, continuerò a metterci la faccia".(ANSA).