Cremonini: 'Riparto dagli stadi ma cambio gioco'

(di Carlo Mandelli) (ANSA) - MILANO, 13 GIU - Una ripartenza dagli stadi ma cambiando qualche regola del gioco, per Cesare Cremonini che questa sera accende le sue luci a San Siro. Un tour pensato per le grandi arene e una produzione che ha l'obiettivo di durare nel tempo, nelle diverse vesti che potrebbe prendere una volta terminati gli stadi.

"La fase della creazione è finita - ha raccontato Cremonini - e inizia ora la più bella, quella dell'incontro con il pubblico.

Abbiamo lavorato per mesi ad alta intensità e finalmente riapriamo le danze con uno spettacolo impegnativo e che mi ha fatto crescere". La prima data del tour (dopo la data zero di qualche sera fa a Lignano), è anche quella che porterà sul palco uno spettacolo figlio di un continuo cambiamento.

"Sono diverso rispetto al 2018 - ha spiegato Cremonini - e sono cresciuto anche lavorando a questo show, con il quale cambio un po' le regole del gioco. Il pubblico che mi sta seguendo, oggi è qui anche perché sa bene che ad ogni tour mi metto in gioco, un po' come per tutta la mia carriera che è stata una sorta di audizione continua. La mia idea è quella di portare dentro gli stadi italiani un progetto artistico che aggiunga qualcosa allo stereotipo, per quanto meraviglioso, del grande abbraccio con pubblico. La sfida è quella di rendere sempre piu lo stadio un luogo artistico e musicale. San Siro, in particolare, è una struttura artistica e il linguaggio musicale deve esserne valorizzante".

Uno show pensato da performer ("è cosi' che mi piace definirmi, più che cantante" a confessato la voce di 'Chimica' e 'Colibrì') e con un filo narrativo dedicato agli oltre vent'anni di carriera di Cremonini.

Il Cremonini Stadi 2022, che dopo Milano farà rotta verso Torino, Padova, Firenze, Bari, Roma, per chiudere all'Autodromo di Imola il 2 luglio, vedrà per la prima volta protagoniste sul palco anche le canzoni del nuovo album 'La Ragazza del Futuro'.

In programma c'è anche un duetto virtuale con Lucio Dalla, sulle note di 'Stella di Mare'. Sul palco, una band con qualche elemento nuovo e ad occuparsi dell'audio ci sarà Antony King, già fonico dei Depeche Mode. (ANSA).