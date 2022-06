Comunali: Sesto San Giovanni al ballottaggio

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI, 13 GIU - Va al ballottaggio Sesto San Giovanni (Milano), che eleggerà il suo nuovo sindaco tra due settimane. Il sindaco uscente Roberto Di Stefano, del centrodestra, poco dopo le 20.30 si è attestato al 49,4%, contro il 38,2% di Michele Foggetta, candidato per il centrosinistra. A parecchia distanza, nell'ordine, Claudio La Corte con la Coalizione della sinistra di Sesto San Giovanni, Paolo Vino con la lista popolare per Vino Sindaco e la lista Giovani Sestesi, Eleonora Tempesta per Italexit e Massimiliano Rosignoli per Sesto Liberale e democratica. (ANSA).