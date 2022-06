Comunali: Monza verso il ballottaggio

(ANSA) - MONZA, 13 GIU - Sarà il ballottaggio l'esito più probabile delle elezioni per il nuovo Sindaco di Monza, seppur lo spoglio delle schede procede davvero a rilento. Poco dopo le 19, con una decina di sezioni scrutinate su 110, il primo cittadino uscente e candidato per il Centrodestra Dario Allevi, si attesta al 48,19%, mentre lo sfidante per il Centrosinistra Paolo Pilotto al 37,84%.

Con la lista "Civicamente" Paolo Piffer ha raggiunto il 7,04%, mentre il "Grande Nord" di Alberto Mariani del Grande arriva all'1,79%, lo segue Ambrogio Moccia con la sua lista con l'1,74%. Italexit con Daniela Brambilla di Italexit arriva al 1,68%. Infine Sandro Belli con #monzareale sfiora lo 0,80%, chiudono la lista di nove candidati Carlo Chierico, di Monza Unita, con l'0,61% e Michele Anastasia con il movimento 3V 0,34%. (ANSA).