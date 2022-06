Comunali: a Lodi in vantaggio Furegato del centrosinistra

Con 12 sezioni scrutinate su 43, il candidato di centrosinistra Andrea Furegato è al 56,6%, la candidata di centrodestra Sara Casanova (sindaca uscente di Lodi) è al 38,7%. I dati ufficiosi danno comunque per vincente Furegato, come ammesso anche dal leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa. Sicuro il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha scritto un tweet di complimenti: "Bravissimo Andrea Furegato nuovo sindaco di Lodi, la mia città. Complimenti a lui, al @pdnetwork e a tutta la coalizione. Ora al lavoro con coraggio e responsabilità". (ANSA).