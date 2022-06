140 anni Siae, a Milano uno spettacolo di Filippo Timi

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La SIAE compie 140 anni e si festeggia con uno spettacolo teatrale con Filippo Timi, autore anche del testo, scritto a quattro mani con Lorenzo Chiuchiù.

"Un progetto grazie al quale ho scoperto tante cose", racconta l'attore, e tra queste "una biblioteca teatrale e un archivio storico così ricchi di materiali originali da far perdere la testa, per un regista di teatro una cuccagna".

Intitolato "Archivio degli universi possibili", lo spettacolo andrà in scena in prima nazionale assoluta il 16 giugno alle 20,30 al Teatro dell'Arte della Triennale di Milano.

Quanto allo spettacolo, "Archivio degli universi possibili- spiega Timi- è un viaggio, e nella preparazione della mappa ho coinvolto un amico filosofo, Lorenzo Chiuchiù. Partiamo dalla Biblioteca di Babele di Borges: ci sembrava perfetta la Società Italiana degli Autori ed Editori, che conserva tutto lo scibile.

Nella biblioteca di Borges l'architettura è tutto, e come se l'universo stesso fosse una biblioteca. E non sei tu che scegli i libri, sono i libri che scelgono te".

Entusiasta il presidente Siae Mogol: "Vogliamo che la nostra Società si colori sempre di nuove tinte, ma mantenga la forza che solo la nostra storia può darci". Accanto a lui il dg Gaetano Blandini ricorda che la Società degli autori, come allora si chiamava, è nata proprio a Milano il 23 aprile 1882, "grazie all'iniziativa di grandi scrittori, musicisti, commediografi ed editori dell'epoca da Verdi a Carducci, da De Sanctis a Hoepli e De Amicis", Nel foyer del Teatro anche una mostra "SIAE 1882-2022", con il racconto dei momenti simbolici della Società dal 1882 a oggi attraverso le opere degli autori più noti. (ANSA).