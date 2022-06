Design week, Atm: 'Metro, oltre 500 mila passeggeri in più''

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - In occasione della Design week, con il Salone del Mobile a Rho e il Fuorisalone con eventi diffusi in città, c'è stato un incremento di passeggeri sull'intera rete metropolitana di Milano tra il 10 e il 20% a seconda delle giornate, rispetto alla settimana di fine maggio. Lo ha reso noto Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino.

In valore assoluto si tratta in media dai 100 ai 150 mila passeggeri in più al giorno per un totale di oltre 500 mila utenti registrati tra martedì e sabato. Nel complesso però la rete Atm resta ad un -25% di passeggeri rispetto al periodo pre Covid. (ANSA).