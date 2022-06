Si sente male mentre nuota nel lago di Pusiano, gravissimo

(ANSA) - LECCO, 11 GIU - Un uomo è stato soccorso in condizioni disperate, questo pomeriggio a Bosisio Parini, in provincia di Lecco, mentre faceva il bagno nel Lago di Pusiano, a poca distanza dalla darsena intitolata a Gianni Brera. Dopo essere stato visto in difficoltà da alcune persone che si trovavano sulla riva, sono intervenuti un bagnante e un canoista i quali sono, poi, riusciti a recuperare dall'acqua il malcapitato. Nel frattempo è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivati un'ambulanza, un'automedica e un elicottero che ha provveduto a trasportare l'uomo, tra i 50 e i 60 anni, all'ospedale San Gerardo di Monza.

Anche il bagnante che si è tuffato per prestare soccorso è stato sottoposto a controlli per un malore dovuto alla concitazione dell'intervento. (ANSA).