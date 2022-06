Maxi rissa, Granelli: 'L'Aler intervenga o sia commissariata'

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - La maxi rissa accaduta in via Bolla "è il risultato di anni di abbandono e mancata gestione da parte di Aler e Regione Lombardia". Lo ha scritto sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, commentando quanto accaduto ieri sera in via Bolla dove è scoppiata una rissa a sprangate che ha coinvolto molte persone.

"Noi siamo pronti a collaborare, in tutto quanto è possibile, ma Aler e Regione non continuino a scappare dalle proprie responsabilità - ha aggiunto -. Non c'è più tempo da perdere.

Altrimenti qualcuno li commissari, Milano non può più permettersi cose così". Secondo Granelli ieri sera c'è stato "il culmine di risse e danneggiamenti, che purtroppo continuano da giorni. E così 60 donne e uomini della Polizia di Stato sono state bloccate lì, invece di essere al servizio della città, tra l'altro in un momento importante per la ripresa di Milano, e quando il mondo ha gli occhi su Milano - ha concluso -. Più volte hanno annunciato progetti, ma non sanno neanche chi abita nelle loro case, perché da tempo non ci vanno più. Quando i vicini si sono lamentati per le auto abbandonate in quel cortile, ci ha dovuto pensare il Comune di Milano e la Polizia Locale di Milano con la Polizia di Stato a portarle via. E hanno anche il coraggio di chiedere al Comune e alla Polizia di fare il censimento di chi c'è nelle loro case, dove sono pagati per gestirle". (ANSA).