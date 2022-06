Viabilità: approvati lavori quarta corsia Milano-Lodi in A1

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - E' stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano Sud - Lodi, sull'autostrada A1 Milano - Napoli.

L'importo dell'intervento, previsto nel Piano Economico e Finanziario della Convenzione Unica tra Mims e Autostrade per l'Italia S.p.A., ammonta a oltre 207 milioni di euro, di cui 138.9 milioni di euro per lavori a base d'asta e 68,1 milioni per somme a disposizione.

I lavori prevedono una durata di 36 mesi e interessano 16,8 chilometri, con l'ampliamento alla quarta corsia della Autostrada A1 dal tratto in corrispondenza della Tangenziale Ovest di Milano fino al km22, ad esclusione della barriera di Milano Sud. Quest'ultimo tratto, infatti, presenta già una larghezza idonea per raccordarsi con gli interventi di ampliamento alla quarta corsia.

All'adeguamento della tratta saranno interessati quindici cavalcavia e otto opere d'arte maggiori, tra cui il ponte sul Fiume Lambro di lunghezza pari a 147 metri. Contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, il Ministero ha dichiarato la pubblica utilità delle opere, consentendo così l'immediato avvio delle procedure espropriative. (ANSA).