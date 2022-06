Stellantis allunga vita batterie con la ricarica a induzione

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Bobine sistemate sotto l'asfalto trasferiscono energia direttamente ad auto, camion e autobus senza che debbano fermarsi alle apposite stazioni per ricaricare la batteria. Si chiama Dynamic Wireless Power Transfer (Dwpt) l'innovativa tecnologia presentata oggi sul circuito 'Arena del Futuro' da Stellantis, e dai partner coinvolti nel progetto pilota, che è in grado di essere adattata a tutti i veicoli dotati di uno speciale 'ricevitore' in grado di trasferire l'energia proveniente dall'infrastruttura stradale direttamente al motore elettrico, estendendo l'autonomia e salvaguardando la carica della batteria del veicolo.

"Questo progetto rappresenta la quintessenza di dove vogliamo arrivare come azienda", spiega Anne-Lise Richard, Head of Global e-Mobility Business Unit di Stellantis, secondo cui "la tecnologia di ricarica induttiva può alimentare il nostro futuro elettrificato. Questi progetti congiunti sono passi in avanti entusiasmanti nel percorso verso l'allungamento della vita utile della batteria, una minore ansia da autonomia, una maggiore efficienza energetica, una riduzione delle dimensioni delle batterie, prestazioni eccezionali e una riduzione di peso e costi". (ANSA).