Regionali: Moratti, grazie a Calenda, riflessioni in corso

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Ringrazio e ricambio in maniera convinta le parole di stima di Calenda. Ci sono diverse ipotesi e riflessioni in corso, tutte con l'obiettivo di una politica del fare che dia risposte concrete ai bisogni e alla qualità di vita dei nostri cittadini": lo ha detto la vicepresidente lombarda Letizia Moratti al Salone del Mobile, commentando le parole di Carlo Calenda che ha dichiarato che lei sarebbe "un'ottima candidata" per le regionali del 2023. Ci sono "riflessioni e ipotesi in corso che non sono solo le mie", ha aggiunto Moratti sottolineando che ci sono dei contatti con il segretario di Azione: "Certo, lo sento", ha concluso. (ANSA).