Premiata la 'foresta liquida' che pulisce l'aria

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Nasce per bonificare l'aria delle città, grazie alla fotosintesi di masse di microalghe, il progetto 'Foresta liquida', vincitore dell'edizione 2022 del premio internazionale RoGuiltlessPlastic nella categoria Innovative e Tech Projects.

Il progetto nasce dalla sperimentazione del Green Propulsion Laboratory - Veritas di Venezia, trasformata in un "prodotto di design" dai ricercatori dell'Università̀ IUAV di Venezia con il supporto creativo dello Studio Ghigos e coprodotto dal fablab Design Differente. La foresta liquida consiste nell'utilizzo di masse di microalghe che assorbono significative quantità di anidride carbonica, emettendo O2. Le colonie di microalghe sono contenute in cilindri alimentati con anidride carbonica insufflata, proposti come elementi di arredo urbano. (ANSA).