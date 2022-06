Marotta, Dybala? Lavoriamo per Inter competitiva

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Fatto il primo passo completo per portare Dybala all'Inter? Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l'Inter". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a margine di un evento a Milano. "Il lavoro mio, di Ausilio e Baccin verte a proprio a concludere tutto nel mese di giugno per mettere a disposizione di Inzaghi la migliore squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concerto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere a mente". (ANSA).