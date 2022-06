La 'pet therapy' alla Design Week

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Gatti giganti, lunari e docili, diventano sedute scultoree all'ombra di palme colorate con noci di cocco luminose. Ogni oggetto è una scultura funzionale pensata come un device in grado di attivare l'idea di una casa senza confini dove lo spazio interno si confonde con quello esterno e dove il gioco diviene una cosa seria. E' la 'pet therapy' in versione design presentata da Alberto Biagetti e Laura Baldassari all'interno di Atelier Biagetti per il Fuori Salone.

Il progetto - presentato attraverso un'installazione site-specific con tutti i nuovi pezzi realizzati in collaborazione con Labseventy - è pensato per immergere il visitatore nella meraviglia tipica dell'infanzia. (ANSA).