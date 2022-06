Il giardino di sculture di Nike è circolare

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Concepito come un giardino di sculture e laboratorio di comunità, "DISPAssembly Park" presenta assemblaggi di cartone su larga scala con forme astratte, realizzati con materiali economici e di provenienza locale. E' la creazione del team sperimentale ISPA di Nike che si può vedere al FuoriSalone presso Dropcity, in via Sammartini.

L'installazione celebra ISPA Link e ISPA Link Axis, che rappresentano per Nike dei radicali passi in avanti nella ricerca di un futuro circolare. Attualmente in mostra al Vitra Design Museum nell'ambito della mostra "Plastic: Remaking Our World", l'ISPA Link Axis è progettata per uno smontaggio completo ed è tenuta insieme dalla geometria anziché dalla colla o dal cemento. L'installazione milanese riprende le forme astratte estratte dai disegni tecnici delle due sneakers, che accompagnano i visitatori in un percorso di progettazione e sviluppo circolare.

Il team ha scelto di utilizzare materiali economici e di provenienza locale che possono essere facilmente smontati per avere una seconda vita al termine dell'installazione: in questo caso, saranno triturati e convertiti in file audio da Pan Records, un'etichetta discografica multidisciplinare e una piattaforma per artisti. (ANSA).