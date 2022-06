FuoriSalone, il wellbeing è invisibile agli occhi

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "L''essenziale è invisibile agli occhi" è il concept della presentazione milanese di Rbm More ispirata al wellbeing climatico, con una gamma di sistemi integrati che consentono di gestire, controllare e ottimizzare le tre variabili, indici del benessere negli ambienti: temperatura, umidità e qualità dell'aria.

Le soluzioni per la gestione della temperatura si ispirano a un principio molto semplice: imitare la natura. Per massimizzare il wellbeing climatico in uno spazio architettonico, i sistemi Rbm More si affidano a elementi radianti sia per riscaldare sia per rinfrescare l'ambiente, sfruttando i naturali moti convettivi, evitando la circolazione forzata dell'aria quando non funzionale a un rapido ripristino delle condizioni di benessere.

Per il FuoriSalone, lo showroom allestito da Marco Carini si trasforma in una galleria d'arte dove sono mostrati i sistemi, solitamente invisibili e celati nell'architettura, come quadri appesi alle pareti. All'ingresso due installazioni video raccontano il funzionamento degli impianti, solitamente invisibile alla vista. Al piano inferiore, le novità 2022, dal nuovo Calidarium alle valvole termostatiche di Piero Lissoni.

(ANSA).