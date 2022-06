Fontana, il candidato lo sceglie il centrodestra

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Vuol dire che Carlo Calenda chiederà di entrare nel centrodestra, e la cosa mi fa piacere: sarà una presenza in più": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione del nuovo treno di Trenord, commentando le parole del leader di Azione Carlo Calenda che ha espresso il suo sostegno alla candidatura dell'assessore al Welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti, in vista delle regionali 2023. "A me risulta - ha aggiunto - che normalmente deve essere il centrodestra a decidere chi sarà l'ottimo candidato, se lui vuole entrare, noi siamo pronti ad ascoltare anche i suoi consigli". (ANSA).