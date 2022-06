E' irregolare in Italia da 28 anni, Questura Monza lo espelle

(ANSA) - MONZA, 10 GIU - Un uomo di 50 anni, marocchino irregolare in Italia dal 1994, é stato espulso su disposizione della Questura di Monza, perché ritenuto socialmente pericoloso, a seguito di condanne anche per violenza sessuale, droga, maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna, tutti reati contestati con l'aggravante della continuazione e commessi nelle province di Milano e Monza.

Ieri l'uomo é stato accompagnato dagli agenti presso il Cpr di Roma. Contestualmente anche un altro marocchino, di 33 anni, condannato per maltrattamenti e spaccio, é stato accompagnato alla frontiera, a seguito dell'espulsione decretata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Il Questore di Monza ha inoltre disposto provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano di altri 4 stranieri irregolari. (ANSA).