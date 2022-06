Chiesa: domani arcivescovo Milano ordina 22 sacerdoti

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Hanno scelto come motto la frase che Gesù nel Vangelo di Matteo rivolge ai discepoli increduli, "Io sono con voi", e come immagine l'"Hallelujah" dell'americano Mike Moyers, quadro che rappresenta il Regno di Dio illuminato dalla sua luce gloriosa, i 22 diaconi della Diocesi ambrosiana che sabato 11 giugno, in una celebrazione in Duomo alla presenza di famigliari e amici, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ordina sacerdoti al termine del loro percorso di studi e di discernimento spirituale al Seminario di Venegono.

I più giovani, tra i nuovi sacerdoti, hanno 25 anni, il più anziano 58. Cinque sono della zona pastorale di Varese, quattro di Monza e Rho, tre di Milano e due di Lecco, Melegnano e Sesto San Giovanni. Undici sono laureati in scienze religiose, sociologia e facoltà umanistiche, ci sono anche ingegneri e veterinari. Alcuni hanno svolto attività in campo educativo e sociale e c'è anche chi ha fatto l'infermiere e chi ha lavorato come idraulico.

Con i nuovi sacerdoti ricevono il sacramento dell'Ordine anche un barnabita e un concezionista. Al termine della Messa, dopo due anni in cui non è stato possibile a causa della pandemia, è previsto un momento di festa sul sagrato della Cattedrale. Il 23 giugno, sempre in Duomo, l'arcivescovo comunicherà le parrocchie a cui saranno destinati i nuovi sacerdoti per svolgere il loro ministero. (ANSA).