A Pavia restaurato il Monumento ai Caduti del Mare

E' una fontana vicina al centro di Pavia, che ricorda i militari della nostra Marina morti durante le tante battaglie nei mari di tutto il mondo. Il "Monumento ai Caduti del Mare", in piazza Emanuele Filiberto, è stato presentato oggi a conclusione dei lavori di restauro.

L'inaugurazione si è svolta nel 104esimo anniversario dell'impresa navale di Premuda, nel 1918, che cambiò le sorti dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale.

"Il recupero di questo Monumento cittadino è stata la prima richiesta che ho avanzato subito dopo le elezioni comunali del 2019", ha spiegato la consigliera comunale Paola Chiesa, che si è dedicata con impegno al buon esito del progetto. "Ringrazio tutta la giunta per aver portato a termine i lavori. La fontana ha un grande valore simbolico, perché ricorda i nostri militari dispersi e caduti in mare".

Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi ha auspicato che ora il Monumento non sia oggetto di atti vandalici: "Ieri sera, alla vigilia dell'inaugurazione, qualche ragazzo è entrato nella fontana per fare il bagno: episodi che, mi auguro, non si ripetano, per il rispetto del decoro cittadino. Comunque abbiamo installato 4 telecamere: eventuali vandali saranno identificati e puniti".

Massimiliano Koch, assessore comunale all'urbanistica, ha ricordato che "l'intervento di restauro, costato 50mila euro, si inserisce in un piano complessivo di recupero delle fontane e delle 55 fontanelle presenti in città".