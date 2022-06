Omicidio ex vigilessa: chiesto processo per i tre accusati

(ANSA) - BRESCIA, 09 GIU - La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per Mirto Milani e Paola e Silvia Zani, i tre accusati dell'omicidio di Laura Ziliani. L'ex vigilessa di Temù (Brescia) è stata uccisa l'8maggio 2021 e il cadavere è stato trovato l'8 agosto nei boschi della Vallecamonica.

Nelle scorse settimane, dopo mesi di silenzio, Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della vittima, e Mirto Milani, fidanzato della maggiore, hanno confessato l'omicidio. "Dopo averle dato una tisana con benzodiazepine, le abbiamo messo un sacchetto in testa, lo abbiamo chiuso e poi le abbiamo stretto le mani al collo" hanno raccontato i tre che sono in carcere dal 24 settembre scorso con le accuse di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. (ANSA).