Obey omaggia i Sex Pistols

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Arte e musica per la Design week: in occasione del lancio della capsule Obey per Sex Pistols, Blakshop ospita la mostra di 10 stampe fatte da Shepard Fairey "Sid, Superman is dead" dedicate a Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols. La serie del 2013, che è in edizione limitata, si compone di 10 stampe con illustrazioni realizzate da Shepard sulla base di fotografie di Denis Morris. "Ricordo come fosse ieri la prima volta che un mio amico mise "Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols" nel giradischi della sua camera da letto. Mi si rizzarono i peli già solo ad ascoltare il pezzo di apertura, "Holidays In The Sun". I Sex Pistols - dice Shepard Fairey, in arte Obey - hanno realizzato un album di debutto perfetto, di una potenza impressionante e incessante, e hanno senz'altro cambiato la mia vita ancor prima di realizzare che avrebbero cambiato l'intero paradigma del rock n'roll. Infatti, il primo gruppo che mi ha fatto entrare nella sottocultura musicale sono stati i Sex Pistols. All'inizio apprezzavo semplicemente la loro musica, ma quando ho avuto modo di conoscerli nel profondo, mi sono reso conto che avevano creato un'incredibile rivoluzione culturale e che erano persone di grande talento non solo nella musica, ma anche nell'arte, nella moda e nel business. Dall'incredibile livore di Johnny Rotten alla potenza della chitarra di Steve Jones, al fashion style di Vivienne Westwood, alle grafiche di Jamie Reid, alla manipolazione mediatica di Malcolm Mclaren, i Sex Pistols sono stati il gruppo di outsiders più brillante che si sia fatto strada con l'inganno fino alla vetta dell'industria del rock 'n' roll. Dal mio canto, ho studiato l'arte del collage di Jamie Reid e ho assorbito la sua audace sovversione dell'iconografia della cultura dominante." La mostra di Obey si tiene da oggi al 15 Giugno da Blakshop Store in Corso di Porta Ticinese, 103, Milano. (ANSA).