Libri: Bloomsday, una festa per James Joyce a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Ecco una ricorrenza per la quale gli appassionati di libri di tutto il mondo si leccano i baffi: è il Bloomsday, celebrato il 16 giugno di ogni anno per ricordare lo scrittore irlandese James Joyce e la sua opera più famosa, l'Ulisse. Nel libro si raccontano le vicende che capitano al protagonista, Leopold Bloom - da cui il nome della giornata - nell'arco di sole ventiquattr'ore, quelle della Dublino del 16 giugno 1904. Dietro alla scelta di questa data risiede una motivazione romantica: in quel particolare giorno lo scrittore uscì per la prima volta con Nora Barnacle, la donna che poi sarebbe diventata sua moglie.

Ogni anno il Bloomsday viene festeggiato non solo a Dublino - città natale di Joyce - con letture pubbliche e spettacoli, ma anche in tante altre città europee e italiane. Quest'anno anche a Milano il Bloomsday verrà celebrato adeguatamente grazie alla collaborazione tra la Kasa dei Libri e Vita e Pensiero, la casa editrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Una maratona di lettura con brani accuratamente scelti, alternati tra l'italiano e l'originale inglese, condita da qualche aneddoto sul libro e la sua storia, sembrava il giusto modo per festeggiare. Ha curato la selezione dei brani Giuliana Bendelli, esperta joyciana, autrice di una guida di lettura dell'Ulisse e docente di letteratura inglese, per un totale di tre ore, un'ora per ognuno dei personaggi del libro, Stephen, Bloom e Molly, nell'ordine di apparizione tra le pagine. Oltre ad alcuni studenti universitari, ci saranno lettori d'eccezione, tra cui gli scrittori Hans Tuzzi, Chiara Moscardelli e Vivian Lamarque.

Saranno inoltre esposte le grandi tele dell'artista Paolo Colombo, che ha dedicato una serie all'Ulisse. (ANSA).