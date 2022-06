La design week arriva nel Certosa District

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - La Milano Design Week arriva per la prima volta nel Certosa District con Certosa Initiative, il progetto ideato da Beyond Space e Organisation in Design che presenta talenti emergenti e realtà internazionali del design, installazioni e performance in uno spazio postindustriale di 10.000 mq .

La novità della Design Week nel distretto si inserisce nell'ambito del più ampio programma di rigenerazione e riqualificazione dell'area attraverso le arti e la cultura, a partire dalla realizzazione del grande murale di CamuffoLab, lungo oltre 57 metri, in via Varesina. (ANSA).