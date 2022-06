In boutique le atmosfere delle case pompeiane

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Le atmosfere delle case pompeiane rivivono nella boutique Carillo Home di Milano. In occasione del Fuorisalone, è stata infatti allestita la 'DOMUS Carillo, a journey to the italian textile tradition', su un progetto di Marcello Panza con Dario Cuci.

L'ambientazione è realizzata con la linea Evoè di Reevèr, che si compone di tessili arredo casa e tendaggi di alta gamma con decori floreali e motivi ornamentali che evocano giardini incantati e architetture imponenti dai colori terrosi, abbinati a basi unite, tra cui spicca il rosso pompeiano, che sembrano aprire le porte di una casa patrizia.

La Domus è completata dai tendaggi Reevèr Fabric, in nuance neutre e naturali. (ANSA).