Disabili: da laboratorio a distanza mostra a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Da un laboratorio creativo nato nel 2021, durante il lockdown, seguito a distanza da 60 persone con disabilità seguite da 12 servizi servizi, è nata la mostra di arte contemporanea 'Nature', che sarà visitabile dal 17 al 22 giugno a Milano, ospitata da Villa Mirabello, l'antica riserva di caccia di Ludovico il Moro, gioiello architettonico del Quattrocento raramente aperto al pubblico.

Saranno 200 le opere in esposizione, allestite in 4 grandi interventi site specific ottenuti utilizzando le immagini digitali di tutte le opere pervenute, create secondo le tecniche più disparate, dal collage alla scultura in terracotta.

Il tema scelto per il laboratorio, realizzato durante la parte più difficile della pandemia, quando le persone erano costrette a restare a casa, è la natura, vista come fonte di armonia e pace. La proposta, rivolta a tutte le persone che hanno partecipato al laboratorio, consisteva nel guardarsi intorno per scoprire la natura circostante, dall'aiuola agli alberi fuori dalla finestra, dalle piante sul balcone a quelle nel cassetto della frutta e della verdura. L'obiettivo del workshop a distanza era fronteggiare le limitazioni causate dal lockdown, facendo rete per costruire nuove relazioni, con l'intento di connettere i diversi servizi che si occupano di disabilità sul territorio di Milano e non solo. La mostra, curata da Gianluca Quaglia e Francesca Pampado, è realizzata da 'Idea Copernico', un progetto d'arte contemporanea attivo dal 2012 all'interno del Centro Diurno Disabili "Il Melograno" dell'Opera Diocesana Istituto San Vincenzo. (ANSA).