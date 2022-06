Diciotto tesi per una Milano bella, sostenibile e inclusiva

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Diciotto "Tesi" per progettare un futuro bello, sostenibile e inclusivo per Milano. È un vero e proprio manifesto per la città quello presentato oggi da Triennale Milano e Università Cattolica insieme ai #MilanoNEBPartners - Politecnico di Milano, MEET, Fondazione Italia Sociale, Scuola Superiore d'Arte Applicata del Castello Sforzesco - in occasione della Design Week all'evento 'Le Tesi di Milano. Performance di musica, luce e parole'.

In gioco un ambizioso obiettivo: ripensare e rendere più vivibili gli spazi urbani grazie alle proposte di esperti, scienziati, artisti, architetti e cittadini. L'iniziativa, che si è tenuta in Triennale, è uno dei side event del festival New European Bauhaus, promosso dal 9 al 12 giugno dalla Commissione Europea a Bruxelles e in tutta Europa. Un suggestivo incontro arricchito dall'esibizione con un'Arpa di luce dell'artista Pietro Pirelli e dalla declamazione in versi delle Tesi di Milano da parte dell'attrice Maria Villani.

Innovazione, salvaguardia ambientale, nuove generazioni è il fil rouge che unisce le Tesi di Milano ideate dai sei partner milanesi che hanno accettato la sfida lanciata nel 2020 dalla presidente Ursula von der Leyen per immaginare e costruire nuovi modi di vivere nel post-pandemia fondati sui tre principi di riferimento: estetica, inclusività, sostenibilità. (ANSA).