Torna la festa di Radio Popolare, All you need is Pop a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Con 50 eventi e oltre 80 ospiti, dopo due anni di pausa forzata, torna domenica prossima 'All You need is Pop', la festa di Radio Popolare che si svolgerà nel parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini a Milano.

Giunta alla quinta edizione, la festa prevede una lunga giornata di eventi dedicati a politica, cultura, arte e spettacolo, diffusi nel parco in sette postazioni. Come sempre si affronteranno i temi più importanti dell'attualità, dalla guerra in Ucraina all'immigrazione, dal cambiamento climatico al salario minimo, e il direttore di Radio Popolare Sandro Gilioli dialogherà di scelte politiche e onestà intellettuale con Enrico Mentana.

E come sempre ci sarà molta musica, con il concerto finale sul Palco Grande, dalle 20, degli Arpioni e di Cristina Donà. La notte proseguirà con la silent disco nel parco. Per tutta la giornata ci sarà uno spazio speciale dedicato ai bambini e sarà possibile pranzare e cenare negli spazi gestiti da Olinda che, con il ristorante Jodok, organizzerà diversi punti ristoro all'interno del parco. (ANSA).